أبو الروس يقدم أغنية «فووق» للمرة الأولى في مهرجان ميدل بيست 2023 ساوند ستورم

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس واحدة من حفلات النسخة الرابعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم، الذي أقيم بالعاصمة بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقى في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.



أشعل أبو الروس حفله بالعديد من أغانيه، منها "كل الناس"، "لما باجي"، "مليونير"، "فلتت"، "كل البنات"، وغيرها. وقدم أغنية للمرة الأولى بعنوان "فووق".



أقيم مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لعام 2023 على مدار 3 أيام، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين من صناع الأغنية والموسيقى.