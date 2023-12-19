السوداني يتعهد بتقديم العون والدعم للحكومات المحلية الجديدة في العراق

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم العون والدعم للحكومات المحلية الجديدة حتى تمارس دورها القانوني والدستوري.

وقال السوداني في في تغريدة على موقع إكس بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات " أهنئ القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات وعلى وجه الخصوص من فاز ونال ثقة الناخب منهم".

وأضاف أن "هذه الأمانة والمسؤولية التي أتمنى أن تتحول سريعاً إلى واقع خدمي ملموس، وحكومات محلية تتفاعل مع خططنا في التنمية والإعمار وتقديم الخدمات، وتمارس دورها القانوني والدستوري وستجد منّا كل العون والإسناد بما يلبي طموحات كل العراقيين".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق مساء اليوم النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 15 محافظة عراقية عدا إقليم كردستان بنسبة مشاركة بلغت 41%.

وأظهرت النتائج الأولية التي مثلت أكثر من 94% من إجمالي النتائج الكلية تقدم القوائم الشيعية الكبرى في قوى الإطار التنسيقي الشيعي المهمينة على مقاعد البرلمان على مقاعد مجالس المحافظات في محافظات وسط وجنوبي العراق للسنوات الأربعة المقبلة.

كما أظهرت النتائج هيمنة القوى والأحزاب السنية على المحافظات ذات الكثافة السكانية السنية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.

فيما حصل حزب الإتحاد الوطني الكردستاني على المرتبة الأولى في محافظة كركوك.

وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% حيث بلغ عدد المصوتين في الانتخابات أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من أصل أكثر من 16 مليونا 158 ألفا يحق لهم التصويت في الانتخابات عبر البطاقة البايرومتربية حصرا.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن لكنها قابلة للتغيير.