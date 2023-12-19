عبدالجليل: الأهلي أضاع الفوز أمام فلومينينسي بعد إهدار الفرص السهلة

يرى محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي قدم أداءًا جيدًا أمام فلومينينسي خلال الشوط الأول، والفريق الأحمر أضاع الفوز، مشيرًا إلى أن خبرات لاعبي الفريق البرازيلي كانت واضحة.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "حسين الشحات تعامل بشكل خاطئ في المرتدات، هناك كرة كان بالإمكان تمريرها لـ معلول، واستغلالها بشكل أفضل، وظهرت حالة من الاستعجال الشديدة، وعامل السن كان واضحًا على فلومينينسي البرازيلي، ورغم ذلك قدموا مستوى جيد، والظهير الأيمن كان يضغط بقوة على معلول في الشوط الأول".

وأضاف: "الأهلي احترام اتحاد جدة كثيرًا، لكنه لم يُظهر نفس الاحترام لفريق فلومينينسي، كان هناك حالة تركيز شديدة في المباراة الأولى أمام الفريق السعودي، وغياب أحمد كوكا أثر على أداء وسط الملعب، وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور لم يقوموا بالضغط الجماعي، كل لاعب منهم كان يضغط بشكل فردي، وهو ما جعل فلومينينسي يستحوذ كثيرا على الكرة".

وتابع عبدالجليل أن لاعبي الأهلي تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مبديا استيائه من التعامل غير الجيد مع كل الكرات السهلة من جانب اللاعبين.

وأشار إلى أن مارسيل كولر قدم تكتيك جيد أمام اتحاد جدة وسيطر على المباراة، لكن فلومينينسي سيطر على اللقاء ونجح في جر الأهلي للخسارة في نهاية المباراة.

وواصل: "المباراة كانت (رايحة جاية) وكولر شعر بإمكانية التسجيل في أي وقت وكذلك اللاعبون، ولكن بمجرد استقبال هدف من ركلة جزاء تغير الوضع كثيرًا وأصبح هناك حالة إحباط واضحة، والبدلاء لم يصنعوا الفارق، وظهر كولر في الدقائق الأخيرة عاجزًا عن إصلاح الأخطاء التي ظهرت على الأداء في ظل الإجهاد الذي سيطر على الفريق بالكامل".

وأتم: "منذ البطولة السابقة ونحن نطالب بالتعاقد مع مهاجم قوي، وحاليا الفرق يعاني من نفس الأزمة، النادي أنفق أموالا كثيرة لشراء مهاجمين، كان من الأفضل شراء مهاجم سوبر بدلا من إنفاق كل هذه الفلوس على لاعبين لم تفد الفريق بشيء".