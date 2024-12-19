ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأي احتلال للأراضي السورية من جانب إسرائيل، موضحا أن تل أبيب المستفيد الرئيسي من التطورات في سوريا.

وأدان بوتين، في المؤتمر الصحفي السنوي الذي يجيب فيه على أسئلة الصحفيين والروسيين، استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ السوري ومناطق أخرى في المنطقة العازلة، معربا عن أمله في أن تغادر إسرائيل هذه الأراضي في وقت ما.

وقال: "لكننا نرى الآن أنها تنشر المزيد من القوات في سوريا ولا يبدو أن لديها نية في الانسحاب بل في توسيع توغلها، وضم الأراضي، وهذا يعقد الموقف أكثر"، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وعن القضية الفلسطينية، قال بوتين: "لا يمكن حل القضية الفلسطينية سوى عبر إزالة الأسباب الجذرية لها وحل الدولتين. تمت إقامة دولة إسرائيل ولم يتم إقامة دولة فلسطين بعد".

• الأسد والإدارة الجديدة

وقال بوتين، إن الرئيس السوري بشار الأسد يقيم الآن في روسيا بعد حصوله على اللجوء السياسي منه، موضحا أنه لم يلتقٍ بالأسد بعد، لكنه يعتزم القيام بذلك لاحقا.

وأكد بوتين اليوم أن روسيا نفسها على اتصال الآن أيضًا بالإدارة السياسية الجديدة في سوريا، و"هم نفسهم الذين حاربت ضدهم لسنوات عديدة وقصفتهم بلا رحمة".

كما امتنع عن تقديم أية التزامات فيما يتعلق بمستقبل القواعد الجوية والبحرية التي تحتفظ بها روسيا في غرب سوريا والتي كانت لسنوات بمثابة نقطة انطلاق استراتيجية للعمليات في الشرق الأوسط، لكنه قال إن موسكو قدمت مقترحات بشأنها، للحكام الجدد، وأن معظم الأشخاص في سوريا الذين هم على اتصال بهم أبدوا علامات دعم لبقائهم.

وأضاف أنه "في كلتا الحالتين فإن المحادثات بشأن هذه المسألة مستمرة. وإذا اضطرت موسكو إلى التخلي عن القواعد، فسيكون ذلك بمثابة ضربة أخرى لها".

• تنصيب ترامب

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة، أشار بوتين أيضًا إلى تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعندما سئل عما ينوي اقتراحه على ترامب، أجاب: "لا أعرف متى سنلتقي"، قائلاً إنه، خلافا للتقارير، لم يتحدث هو وترامب منذ أكثر من أربع سنوات.