 اتفاق شركتي النفط الأمريكية شيفرون والأسترالية وودسايد على مبادلة أصول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتفاق شركتي النفط الأمريكية شيفرون والأسترالية وودسايد على مبادلة أصول

براميل نفط - أرشيفية
براميل نفط - أرشيفية

نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 8:46 ص | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 8:46 ص

اتفقت شركتا وودسايد إنيرجي جروب الأسترالية التي كانت تعرف باسم وودسايد بتروليوم وشيفرون الأمريكية على مبادلة أصول، حيث ستستحوذ وودسايد على حصة شيفرون في مشروعات نورث ويست شيلف (إن.دبليو.إس)  ونورث ويست شيلف أويل (إن.دبليو.إس أويل) وأنجل كاربون كابتشر آند ستوريدج ( سي.سي.إس)، وتنقل كل حصصها في مشروعات ويتستون وجوليمار-برنيلو إلى شيفرون. كما ستدفع شيفرون ما يصل إلى 400 مليون دولار نقدا إلى وودسايد في إطار الصفقة.

ووفقا لشروط الصفقة المقترحة، ستنقل ووسايد 13% من حصتها غير العاملة في مشروع ويتستون و65% من حصتها العاملة في جوليمار-برنيلو، وستحصل مقابل ذلك على حصص شيفرون البالغة 6ر16 من كل من نورث ويست شيلف ونورث ويست شيلف أويل و20% من أنجل سي.سي.إس

ومن المتوقع إتمام الصفقة في 2026.

ويتكون الجزء النقدي الذي ستدفعه شيفرون في هذه الصفقة من 300 مليون دولار يتم دفعها عند إتمامها، ومبالغ إضافية تصل إلى 100 مليون دولار ترتبط بتسليم المرحلة الثالثة من مشروع جوليمار ومعدلات الإنتاج بعد ذلك. في الوقت نفسه من المتوقع تحقيق تدفقات نقدية تصل إلى 400 مليون دولار من استخدام قواعد ضريبية معينة عند إتمام الصفقة.

وستدفع شيفرون دفعة قيمتها 100 مليون دولار أثناء تنفيذ الصفقة، على أن تلتزم وودسايد بردها إذا فشلت.


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