الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مصر لن تألُ جهدا في دعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان، ضمن فعاليات القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، والمضي قدمًا على طريق التقدم وبناء مستقبل أفضل للشعوب.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر