وزير الإسكان: تسكين المواطنين الذين وفقوا أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق 30 ديسمبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة الرابية بشرائح مساحات محددة بمدينة الشروق، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأكد الشربيني، اليوم الخميس، أهمية مواصلة الجهود المبذولة لإنهاء توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عدد من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في تلك المناطق، بهدف توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية ستُجرى في اليوم المحدد وفقًا لشرائح المساحات (209م² - ومن 235م² إلى 267م²)، ومن (320م² إلى 399م²)، ومساحات (400م² - 500م² - 600م²).

وأكد عبدالمقصود ضرورة حضور العملاء بداية من الساعة 10 صباحًا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور. ونوّه بأنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية. كما أشار إلى أن الحضور سيكون بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد