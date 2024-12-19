ماكرون يتعهد بإعادة بناء جزيرة مايوت بعد الدمار الذي خلفه إعصار تشيدو

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لجزيرة مايوت في المحيط الهندي اليوم الخميس، ببذل بلاده كل ما بوسعها لإعادة بناء الجزيرة ، وهى جزيرة صغيرة ضمن مجموعة جزر تابعة لفرنسا فيما وراء البحار، التي دمرها إعصار تشيدو.

وكان إعصار تشيدو قد ضرب جزيرة مايوت يوم السبت الماضي مصحوبا بعواصف بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة، مخلفا وراءه دمارا هائلا.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 2000 شخص أصيبوا ولقي 31 شخصا حتفهم في الكارثة، لكن السلطات تخشى أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير.

وحسب تقديرات حاكم جزيرة مايوت، فرانسوا كزافييه بيوفيل، فإن عدد القتلى قد يصل إلى عدة مئات.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن 175 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الإعصار، الذي دمر حوالي 24 ألف منزل، بالإضافة إلى العديد من المدارس والمرافق الصحية.