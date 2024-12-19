بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي وبرنامجه الحواري التلفزيوني اليوم

من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلادمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام وبرنامجه الحواري التلفزيوني اليوم الخميس.

ويتم دمج فقرة أسئلة وأجوبة للصحفيين مع برنامج " ريزلتز اوف ذا يير " ( نتائج العام) التلفزيوني، حيث يمكن للمواطنين طرح أسئلتهم على الرئيس.

ويشار إلى أنه تم دمج الصيغتين لأول مرة عام 2020، ثم بشكل نهائي خلال عام 2023، حيث أرجع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الخطوة لافتقار الرئيس للوقت.

وكان بوتين قد ألغى الفقرة تمام خلال عام 2022، وهو أول عام للغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم تقديم أكثر من مليون سؤال بالفعل للرئيس، ولكن لم يصل عدد الأسئلة إلى المستوى الذي وصلت إليه العام الماضي وبلغ 5ر1 مليون سؤال.

وقال بيسكوف إن معظم الأسئلة تتمحور حول " العملية العسكرية الخاصة" وهو المصطلح الذي تطلقه موسكو على غزو أوكرانيا، بالإضافة إلى الرعاية الصحية.