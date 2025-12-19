الحصر العددي لدائرة الخانكة والعبور والخصوص يظهر تقدم حاتم الشامي مستقل بمحافظة القليوبية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة الخانكة والعبور والخصوص في محافظة القليوبية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم حاتم محمد عبد العزيز الشامي حصل على 29.182 صوتا مستقل، مقابل حصول منافسه أحمد عباس خليل حيث حصل 12.462 صوتا من حزب الجبهة الوطنية.

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 644 ألف و807 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 44 الف و167 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 41 الف و635 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 2532 صوتا.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.