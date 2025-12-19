الحصر العددي لدائرة سيدي سالم والرياض يظهر تفوق أبو أحمد وعبيدي بكفر الشيخ

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمركزي ومدينة سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق توفيق أبو أحمد، مرشح حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 69 ألفًا و681 صوتًا، يليه محمد عبيدي (مستقل) بـ59 ألفًا و806 أصوات، وذلك في مواجهة كل من علي أحمد علي أحمد (مستقل) الذي حصل على 51 ألفًا و168 صوتًا، ومحمد بسطويسي (مستقل) الذي حصل على 57 ألفًا و987 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائرة 439 ألفًا و924 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 121 ألفًا و479 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 119 ألفًا و321 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2158 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء ولمدة يومين. وأعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.