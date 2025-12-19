يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة من اللاعبين البدلاء والشباب في ظل انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق بعد غدٍ، الأحد، في المغرب.

وتضم قائمة الأهلي في مباراة اليوم كلًا من: محمد سيحا وحازم جمال وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

ويبحث الأهلي عن انتصاره الأول في البطولة، حيث لم يسبق له الفوز من قبل في البطولة التي يشارك فيها دائمًا بالبدلاء والشباب.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام إنبي، بعدما سقط بهدف دون رد من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وبدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

ويخوض الأهلي منافسات الموسم الحالي في المجموعة الأولى والتي تضم أندية: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.