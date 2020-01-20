برلمانية: الزيادة السكانية من أسباب الفساد داخل الوحدات المحلية

قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن «الزيادة السكانية أحد أسباب الفساد داخل الوحدات المحلية»، مشيرة إلى أن «زيادة السكان تساهم في زيادة عدد العقارات وتباعًا عدد المخالفات».

وأضافت في لقاء لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الأحد، أن «إصدار قرارات الإزالة إما لأسباب حقيقية بأن العقار آيل للسقوط بالفعل، وفقًا اللجان الفاحصة أو البلاغات المخرجة لتراخيص الهدم، أو أسباب وشكاوى كيدية»، منوهة بأن «وجود الرقابة لا ينفي وجود الفساد».

وأشارت إلى «كون بعض العقارات آيلة للسقوط يرجع إلى التهالك نتيجة مرور عدد من السنوات أو عدم إجراء الصيانة الكافية، فضلًا عن عدم الاهتمام بالبنية التحتية في المكان الذي تم فيه بناء هذه العقارات».