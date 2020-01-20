علقت الإعلامية لميس الحديدي، على اهتمام فضائية «الجزيرة» بالتقرير الأخير الذي قدمته عن افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية، قائلة: «قناة الجزيرة دائمًا ما تهتم بكل ما أقدمه على الشاشة في كل أوقاتي؛ بوجودي وبغيابي وبعودتي دائمًا ما تكون مهتمة بما أقدمه».

وقالت أثناء تقديمها لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، إن التغريدة التي كتبت فيها الفضائية أن إسرائيل تهتم بتغطية الإعلامية للمعبد منقوصة، معقبة: «مكنتش لله، مش محبة بيننا وبين بعض، لكنها تغريدة منقوصة».

وأضافت: «لم يذكروا تعليقي بأننا ليس لدينا مشكلة مع الديانة اليهودية ومشكلتنا مع إسرائيل واغتصابها للحقوق الفلسطينية، ولم ينقلوا سؤالي عن سبب ترميم مصر للمعبد الآن في حين أنه من الممكن أن تتجه الأموال إلى شيء آخر»، مؤكدة أنه «متوقع من قناة الرأي فقط وليس الرأي الآخر».

واستنكرت انتقاد الفضائية بسبب تصريحات «نتنياهو» عنها، موضحة: «قال تعلموا من التغطية المهنية لقناة الجزيرة التي تعطينا وقتًا طويلًا للتعبير عن مواقفنا، لا أمتلك مشكلة في انتقادي أو مهاجمتي لكن أرفض الطريقة، نحن لا نقوم بتغطيات في السر، أو فتح مكاتب تمثيل تجارية في الخفاء، نقول كل شيء على الهواء».