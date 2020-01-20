زعيمة الخضر في ألمانيا تطالب أوروبا بدور دبلوماسي فعال في ليبيا

عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، الاتحاد الأوروبي بتعزيز اهتمامه بإحلال السلام في ليبيا.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين في برلين: "أوروبا تتحمل مسؤولية تجاه جوارها. أي فراغ خلّفه الاتحاد الأوروبي في الماضي استغله آخرون عسكريا... لذلك يتعين علينا نحن الأوروبيين الاضطلاع بدور دبلوماسي فعال في المراحل المقبلة لعملية السلام".

وذكرت بيربوك أنه يمكن تأمين عملية السلام في ليبيا عبر المجتمع الدولي، مشيرة في المقابل إلى أن عملية السلام لم تمض قدما بالقدر الكافي حتى الآن، وقالت: "يتعين أولا الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وهدنة راسخة"، موضحة أن هذا يتطلب انسحاب القوى العسكرية للإمارات ومصر وروسيا وتركيا فعليا من ليبيا.

وانتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.