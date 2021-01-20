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أعضاء الكونجرس يرحبون ببايدن في البيت الأبيض

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 9:08 م

هنأ عدد من أعضاء الكونجرس، الرئيس الجديد جو بايدن لتنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، ونائبته كيمالا هاريس.
وأعربوا عن دعمهم وترحيبهم لبايدن كرئيسا للولايات المتحدة، في كلمات معبرة أثناء استقباله بمبنى الكابيتول.
وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


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