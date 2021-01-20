عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يرصد، لحظة تأدية نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كيمالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وبدأت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة رقم 46.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وينطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.