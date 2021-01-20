 الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون مع موزمبيق في مواجهة المتمردين - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يوافق على التعاون مع موزمبيق في مواجهة المتمردين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:14 م

أعلنت موزمبيق اليوم أن الاتحاد الأوروبي وافق على الاشتراك معها فى مواجهة أعمال المتمردين المتزايدة فى إقليم كابو ديلجادو الساحلى.

وذكرت الحكومة أن الاتحاد الأوروبي وافق على التعاون مع موزمبيق في العمل من أجل كبح جماح أعمال العنف المسلح التى يتردد أن مرتكبيها ينتمون لجماعات اسلامية متطرفة فى إقليم كابو ديلجادو.

يذكر أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع موزمبيق يعتبر بمثابة عنصر أساسى فى دعم مستوى الأمن فى هذا الاقليم الساحلى.

وكانت جماعة جهادية تسمى محليا باسم جماعة الشباب قد هاجمت أربع مناطق من بينها ميناء موسيمبوا دى برايا خلال العام الماضى.

وعلى الرغم من أن هذه الجماعة أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية،إلا أنه ليست لها صلات معروفة بالجماعة التى تحمل نفس الاسم وتقوم بعمليات فى الصومال.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن القتال فى شمال موزمبيق أودى بحياة 2400 شخص وتسبب فى فرار 570 ألف شخص من ديارهم.


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