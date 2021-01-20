رئيس مدينة سفاجا تبحث إمكانية إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، ومسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عدد من المواقع الخدمية بالمدينة؛ لدراسة إنشاء فرع لغرفة صناعة الحرف اليدوية بسفاجا لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية في تنمية صناعتهم.



وأوحت رئيس المدينة، أن زيارة رئيس الغرفة جاءت بعد التنسيق مع الغرفة بالقاهرة وعمل زيارة لهم لتوضيح رغبة المدينة في إنشاء فرع للغرفة بمساعدة أهالي مدينة سفاجا.



وتفقدت المغربي، مع رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، عدد المواقع لمشاهدة الأماكن المقترحة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بمدينة سفاجا.



وعقدت المغربي، اجتماعًا مع رئيس غرفة الصناعات اليدوية وعدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على مستوى مدينة سفاجا وعدد من القيادات التنفيذية، بحضور مدير الصندوق الاجتماعي ومدير إدارة التضامن الاجتماعي و مدير بنك القاهرة، ومدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا، ومدير إدارة التعاون والإنتاج وجمعية عمر بن الخطاب بسفاجا.



وأضافت رئيس المدينة، أن الاجتماع يهدف لخلق مزيد من التفاعل بين أصحاب الحرف اليدوية، بهدف وضع خطة لعرضها على المحافظ؛ لبحث سبل انعاش قطاع الحرف اليدوية وتعظيم الاستفادة منه وتحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي.



وأكد مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بصناعة الحرف اليدوية، ولاسيما بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالاهتمام بذلك القطاع، وإطلاق مبادرة "تتلف في حرير"؛ لتنمية أصحاب الحرف اليدوية.

وأشار عمران، إلى أن هناك متطلبات كثير لإنعاش ذلك القطاع على رأسها سن عدد من التشريعات الخاصة بالحرف اليدوية، وذلك لتحويل ذلك القطاع من قطاع غير رسمي لقطاع رسمي من النشاطات الاقتصادية.



وقال رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إنه يسعى إلى عقد سلسلة من المعارض لعرض منتجات الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون تمويل في الخامات، بالإضافة إلى تمويلات في بعض أنواع الماكينات التي تستخدم في تلك الصناعة.



ومن جانبه، أكد محمد عبداللطيف مدير بنك القاهرة، على ضرورة التثقيف المالي للسيدات في مجال خدمات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، وعرض خدمات من بنك القاهرة في التمويل بالضمان الشخصي.



كما أشار محمد مرعوش رئيس جمعية عمر بن الخطاب وعضو اتحاد غرفة صناعات الحرف اليدوية والتراثية، إلى ضرورة العمل على تجمع أصحاب الحرف والتعاون مع مركز تحديث غرفة الصناعة لعقد عدد من الدورات التدريبية.



فيما أعرب الأستاذ يوسف أبوالحسن مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا، أنه على استعداد لإقامة عدد من المعارض بمراكز الشباب بالمدينة.