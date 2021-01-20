ميركل: ألمانيا لابد أن «نتصرف الآن» لمنع ارتفاع الإصابات بكورونا

بررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد الإغلاق في ألمانيا حتى منتصف فبراير بسبب مخاوف من تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وقالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء بعد مشاورات مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ 16 "علينا أن نتصرف الآن" محذرة من أن عدد الحالات الجديدة قد يرتفع بشكل كبير إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

وأضافت: "إنه أمر صعب علينا أن نجعل الناس يمرون بذلك مرة أخرى، لكن المبدأ الوقائي هو أولويتنا، وعلينا أن نأخذه في الاعتبار الآن، وقد أخذناه في الاعتبار اليوم".

وتم اكتشاف حالات فردية للإصابة بالسلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا في ألمانيا.