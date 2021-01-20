معاون وزير الإسكان: الانتهاء من التطبيق الإلكتروني لتقديم تراخيص البناء خلال الـ 6 أشهر المقبلة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشروف على قطاع التخطيط بالمشروعات، إن إطلاق تطبيق لاستخراج تراخيص البناء يأتي في إطار تبني الدولة لاستراتيجية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه من خلال الموقع التي تتيحه الوزارة سيتمكن المواطن من الحصول على رخص البناء إلكترونيًا في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كمرحلة أولى، مؤكدًا أن المنظومة ستشمل الجمهورية بأكملها.

وأوضح أن سيتم الانتهاء من التطبيق الإلكتروني الخاص بتقديم تراخيص البناء خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مضيفًا أن التطبيق يتضمن قائمة بالاستشاريين المعتمدين، إضافة إلى إتاحته لتحميل الرسوم الخاصة بالبناء.

وأشار إلى أن المنظمة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على إصدار تراخيص البناء ولكن أيضًا خاصة بالمخالفات على الأبنية، ومطبقة حاليًا بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، موضحًا أنه يتيح إمكانية التعرف إن كان البناء مخالفًا أم لا.