قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تدرك الأوضاع الحالية والظروف المعيشية التي يأتي جزءٌ كبيرٌ منها من آثار جائحة كورونا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ الحد الأدنى للأجور رُفع بدءًا من أول يوليو الماضي من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

وأوضح أنّه كان من الغالب أن يتم الانتظار لفترة طويلة لتحريك الحد من جديد، لكنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالتحرك مجددًا لرفع الحد للأجور.

وأشار إلى أنّ الموازنة العامة التي ستُعرض على الرئيس في شهر مارس المقبل ستتضمن رفعًا للحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية من الخامسة إلى الممتازة.

ولفت إلى أنّه اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيكون الحد الأدنى لعلاوة الحافز الإضافي 275 جنيهًا، مع استثناء 15% في المتوسط كضرائب وتأمينات، وصولًا للدرجة الممتازة بما يتراوح بين 650 جنيهًا إلى 700 جنيه.

وأكّد الوزير، الحرص على دعم الطبقة المتوسطة بكل الطرق الممكنة، وأفاد بأن حزمة رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات تصل إلى 45 مليار جنيه.