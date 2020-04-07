السيطرة على حريق مخزن كاوتش بالعجوزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كاوتش بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن كاوتش بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.