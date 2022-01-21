غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بالبحيرة

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لقيت طفلة مصرعها غرقًا، أثناء اللهو أمام المنزل، حيث زلت قدمها وسقطت بمياه ترعة المشروع الرئيسي بقرية العروبة، التابعة لقرية حمور الجديدة في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من المستشفى العام بوصول "منة حمادة عبد العزيز،" عام ونصف، ومقيمة بقرية العروبة التابعة لحمور الجديدة دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء إسفكسيا الغرق.

وبالانتقال والفحص، تبين لمأمور مركز شرطة الدلنجات، بسؤال أهلية المجني عليها، أثناء قيام المجني عليها باللهو أمام المنزل زلت قدمها وسقطت بمياه ترعة المشروع الرئيسي، مما تسبب في غرقها ووفاتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.