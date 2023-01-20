 مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تسيطر على إحدى البلدات الاستراتيجية بدونيتسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجموعة فاجنر العسكرية الروسية تسيطر على إحدى البلدات الاستراتيجية بدونيتسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 10:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 10:21 ص
أعلن المكتب الإعلامي لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، السيطرة على بلدة كليشييفكا الاستراتيجية قرب مدينة أرتموسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية.

وأكد المكتب، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن مقاتليها يواصلون تقدمهم باتجاه مدينة ارتموسك ويخوضون معارك شرسة من أجل تحريرها.

وفي سياق، أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجية فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها النارية على أربعة بلدات في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من مدينة أوريخوف، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تراجعت إلى خطوط الدفاع الخلفية في المدينة.

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