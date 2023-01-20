وزير الري يتوجه للخرطوم للقاء نظيره السوداني لبحث تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

يتوجه الليلة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى دولة السودان الشقيقة في أول زياراته لدول حوض النيل، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين.



ومن المقرر أن يبحث الدكتور سويلم مع السيد المهندس وزير الري والموارد المائية السوداني المكلف/ ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.



كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين في مجال الموارد المائية العابرة للحدود.