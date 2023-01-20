الأثرياء يواصلون الفرار من بريطانيا عقب بريكست في 2022

شهدت الممكة المتحدة رحيل أكثر من 1000 ثري للخارج في 2022، فيما يستمر خروج الأثرياء من البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي(بريكست) وسط مناخ سياسي مضطرب واقتصاد منهك.



وكشف تقرير جديد لشركة "هينلي آند بارتنرز" للاستشارات أن هناك إجمالي 1400 شخص تقدر ثروة كل منهم بمليون دولار أو أكثر خرجوا من المملكة المتحدة في 2022، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ويأتي ذلك بالمقارنة بخروج 2200 مليونير من البلاد في 2019، و 2800 مليونير في 2018 و 4200 مليونير في 2017.



وذكرت شركة "هينلي آند بارتنرز" أن المملكة المتحدة كانت تسجل دخول مليونيرات قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ويعكس هذا التحول جزئيا انتقال التجار الذين يحققون أرباحا كبيرة والمصرفيين من الحي المالي في لندن إلى مراكز مالية في الاتحاد الأوروبي مثل باريس وميلانو.