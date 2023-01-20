فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في التوصل لقرار بتزويد كييف بالدبابات القتالية

فشل المشاركون في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في رامشتاين بألمانيا في الموافقة على قرار لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الرئيسية.



صرح بذلك وزير الدفاع المعين حديثًا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بوريس بيستوريوس، عقب الاجتماع الثامن للمجموعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة.



وبحسب الوزير، كانت هناك حجج مع وضد تزويد أوكرانيا بالدبابات، وفي الوقت نفسه، أكد أن ألمانيا لن تقف في طريق الشركاء.



يذكر أن اجتماع اليوم حضره رؤساء وكالات الدفاع لنحو 50 دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.



وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي خاطب الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، عن امتنانه لمساعدة الشركاء في محاربة القوات الروسية.



ودعا زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوقت يعمل لصالح روسيا.