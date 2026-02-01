اقتراح في الشيوخ بحظر لعبة روبلكس وإنشاء مجلس قومي للسلامة الرقمية للطفل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، خالد قنديل اقتراحات لحماية الأطفال من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية.

وطالب قنديل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بإدرج عمري لاستخدام المنصات المختلفة، وحظر ليلي لمن هم دون الـ16، والتزام المدارس بمنع الهواتف المحولة أثناء الحصص الدراسية، مع ممارسة وزارة الصحة دورا توعويا بمخاطر إساءة الاستخدام وضوابطه.

وشدد قنديل على ضرورة التزام المنصات بخصوصية لا تسمح بتتبع الغرباء للأطفال، وإنشاء مجلس قومي للسلامة الرقمية للطفل.

كما دعا إلى استحداث إطار قانوني مستقل لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، من خلال وضع تعريفات ملزمة للطفل والمنصة والتحقق العمري والتصميم الآمن، ووضع اعدادات افتراضية آمنة لحسابات القصر.