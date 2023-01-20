عمر جاهين: اختيار صلاح جاهين شخصية معرض القاهرة للكتاب تكريم لمسيرته الحافلة

أعرب الفنان عمر جاهين، حفيد الشاعر والكاتب الكبير صلاح جاهين، عن سعادته وامتنانه لاختيار جده شخصية هذا العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وقال عمر جاهين -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- "صلاح جاهين كان مبدعا شاملا ومتنوعا، فهو شاعر وسيناريست ورسام كاريكاتير متميز في كل المجالات، واختياره شخصة المعرض لهذا العام هو تكريم لمسيرته الحافلة المتنوعة الخالدة إلى يومنا هذا.. وكنت أتمنى أن يرى هذا التكريم في حياته، فقد كان سيسعد بالاحتفاء بمسيرته الثقافية الزاخرة".

وأكد عمر أن المعرض هو تظاهرة ثقافية وأدبية عظيمة تساهم في نشر الثقافة والوعي، وهو ما كان يطمح إليه جاهين بأشعاره وفنونه".

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 في دورته الـ 54 - التي تنطلق في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، قد أعلنت عن اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، وهو ما يأتي تأكيدا على أهمية العامية المصرية، ودورها الراسخ في التعبير عن الواقع ببساطة ووضوح تتناسب مع المستويات الثقافية المختلفة.

ومن جانبها، قررت الهيئة العامة للكتاب طباعة أشعار صلاح جاهين في مجلد كامل يشمل ستة دواوين شعرية، وهي: "قصاقيص ورق - أوراق سبتمبرية - كلمة سلام - موال عشان القنال - القمر والطين - رباعيات صلاح جاهين"، كما تجري طباعة باقي الأعمال التي نفدت في كتب منفردة.

وصلاح جاهين هو شاعر ورسام كاريكاتير وصحفي وفنان، من مواليد 1930، التحق بكلية الفنون الجميلة ثم تركها والتحق بكلية الحقوق.

وفي منتصف الخمسينيات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير في مجلة روزاليوسف، ثم في مجلة صباح الخير التي شارك في تأسيسها ، ثم في جريدة الأهرام حيث ظل باباً ثابتاً تميز بخفة الدم المصرية والقدرة على النقد البناء.

وأشهر أعماله الأدبية "الرباعيات" التي تحمل فلسفته وخلاصة تأملاته في الحياة ، و قام بتلحينها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار.

فنيا، أنتج جاهين العديد من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل (أميرة حبي أنا) و(عودة الابن الضال)، كما ألف سيناريوهات أفلام (خلي بالك من زوزو) - والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات - و(شفيقة ومتولي) ، بالإضافة إلى مسلسل (هو وهي).