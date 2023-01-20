 الولايات المتحدة وفنلندا تؤكدان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة وفنلندا تؤكدان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:47 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم /الخميس/ في مكالمة هاتفية مع نظيرته الفنلندية بيكا هافيستو، على العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وفنلندا.
وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأعرب عن إيمان الولايات المتحدة الراسخ بأن فنلندا والسويد على استعداد للانضمام إلى الناتو.
وحث بلينكن الحلفاء المتبقين على التصديق بسرعة على انضمامهم.
وعقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تخلت فنلندا والسويد عن سياية عدم الانحياز العسكري وبدأت في إجراءات الانضمام للناتو في مايو الماضي، ويتطلب قرار الانضمام إجماع كل دول الحلف.

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