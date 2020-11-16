تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق في أسرع وتيرة انهيار خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود والسلع في البلاد، والتي يعتمد تسعيرها على سعر صرف السوق غير الرسمية في ظل عجز الدولة اللبنانية عن توفير السيولة النقدية الأجنبية اللازمة لضبط التسعير وفقا لأسعار الصرف المثبتة بالبنوك والسماح للمستوردين بتدبير العملة من السوق غير الرسمية.

وكسر متوسط سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ 50 ألف ليرة في تعاملات اليوم الجمعة لينخفض سعر الصرف بأكثر من 8000 ليرة في أقل من ثلاثة أسابيع، حيث استهل سعر الصرف العام الجديد بمتوسط 42 ألف ليرة للدولار الواحد، علما بأن سعر صرف السوق غير الرسمية هو المعتمد في تسعير جميع السلع وقطاع كبير من الخدمات.

واستمر مصرف لبنان في تثبيت سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية عند حد 38 ألف ليرة للدولار الواحد وهو السعر المستخدم في تسعير خدمات الاتصالات والأدوية السرطانية. كما ثبت المصرف سعر صرف الدولار الجمركي عند حد 15 الف ليرة للدولار.

وعلى الفور، ارتفعت أسعار المحروقات كافة في البلاد حيث زادت صفيحة بنزين 95 أوكتان بقيمة 32 ألف ليرة لتسجل 894000 ليرة لبنانية، فيما زادت صفيحة بنزين 98 أوكتان بقيمة 33 ألف ليرة لتسجل 917000 ليرة. كما زاد سعر صفيحة المازوت بقيمة 26 الف ليرة لتسجل 943000 ليرة. وبلغ سعر قارورة الغاز 572000 ليرة بزيادة قدرها 24 ألف ليرة.