توقعات برحيل دي ليخت عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم

ذكر تقرير إعلامي أن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، قد يرحل عن فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رغم أن لديه عقد ممتد حتى عام 2027.

ووفقا لتقرير من شبكة "سكاي"، فإن بايرن تم إبلاغه بما يفكر فيه دي ليخت من حيث الانتقال لفريق آخر، وأن الفريق سيكون مستعدا للسماح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

وذكرت تقارير أن دي ليخت غير سعيد بوضعه في النادي وسط منافسة شرسة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي مع كيم مين جاي ودايوت أوباميكانو.

ولكن، شدد توماس توخيل، مدرب الفريق في مؤتمر صحفي اليوم السبت على أنه "يعتمد عليه. هو لاعبنا. لاعب كبير ولديه شخصية كبيرة".

وقال توخيل :" عاد ماتيس من مهمته مع منتخب بلاده مصابا، غاب عن فترة الإعداد بأكملها. بعد ذلك دفعنا به مبكرا في كأس السوبر، ثم أصيب بشدة قوة، واعتمدنا على مين جاي وأوباميكانو كقلبي دفاع".

ويتوقع أن يتواجد دي ليخت في التشكيل الأساسي بمباراة الفريق المقبلة أمام فيردر بريمن المقرر إقامتها غدا الأحد في الدوري الألماني (بوندسليجا).

كانت دي ليخت قد انتقل من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ في 2022، ولكن تراجع مستواه بسبب كثرة الإصابات مع الفريق الألماني.