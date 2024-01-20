وكيل صحة دمياط يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الحميات

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، مرورًا مفاجئًا على مستشفى حميات دمياط، وذلك لمتابعة حسن سير العمل.



وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم السبت، أنه تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادة المسائية بالمستشفى، حيث تابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.



كما تابع وكيل الوزارة، تواجد الفرق الطبية في فترة النوبتجية بأماكنها، وكذا في العيادات المسائية، مشددًا على حسن معاملة المرضى، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفى.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة و السكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار المتابعات الميدانية المستمرة على المستشفيات.