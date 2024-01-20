اشتباكات تنشب بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاج في إيطاليا ضد إسرائيل

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شهد احتجاج ضد مشاركة إسرائيل في معرض تجاري شمالي إيطاليا اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة اليوم السبت، ووردت تقارير عن إصابة عدد من الأشخاص، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وألقى المتظاهرون في مدينة فيتشينزا شمالي إيطاليا بالألعاب النارية والقنابل الدخانية باتجاه رجال الشرطة واستخدموا الهراوات البلاستيكية. وردت الشرطة بالدفع بخراطيم المياه.

ونظمت عدة مجموعات يسارية مسيرة ضد مشاركة عارضين إسرائيليين في معرض للمجوهرات والأحجار الكريمة في فيتشينزا.

واحتشد نحو 500 شخص أمام مركز العرض صباح اليوم وحملوا ملصقات ولافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة" و"نحن نمنع إسرائيل".

وأوقفت الشرطة المسيرة الاحتجاجية عندما حاولت دخول مركز العرض.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمعرض التجاري، يشارك عارضان إسرائيليان في عرض "فيتشينزا أورو". وقال النشطاء للعارضين الإسرائيليين في مقطع مصور لأحد المنظمات اليسارية المشاركة في الاحتجاج إن تواجدهما غير مقبول في ضوء الحرب في غزة.