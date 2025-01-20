منظمة هند رجب تقدم شكوى جديدة بحق جندي إسرائيلي في برشلونة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظمة «هند رجب» الحقوقية قدمت شكوى ضد جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي، وهو متواجد في برشلونة.

ونقل موقع «صدى نيوز» الفلسطيني، عن صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قولها إن المؤسسة تقدمت بشكوى ضد جندي في البرازيل قبل نحو أسبوعين ونصف.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مؤسسة هند رجب تقدمت بطلبات اعتقال لـ1000 جندي إسرائيلي، مزدوج الجنسية ارتكبوا جرائم ووثقوها، وقُدمت هذه الطلبات لـ8 دول، من بينها: جنوب إفريقيا، وإسبانيا، وإيرلندا.

كما تم تقديم 50 شكوى ضد جنود الاحتياط، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ومن الجدير ذكره، أن مؤسسة هند رجب تأسست خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، «تكريماً لروح الطفلة هند رجب التي قتلها جنود الاحتلال في مركبة لجأت إليها مع 6 من عائلتها، في حي تل الهوى جنوب غزة، في 29 يناير 2024».

وتستعين المؤسسة بمقاطع الفيديو والصور التي ينشرها جنود الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي، للانتهاكات التي يرتكبونها ضد المدنيين في غزة، لتقدمها كدلائل في القضايا التي ترفعها لمحاسبتهم.