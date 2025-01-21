وزير الطيران: لسنا راضين عن بعض الخدمات المقدمة بالمطارات ونعمل على معالجتها

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنه لا يوجد رضا عن بعض الخدمات المقدمة بالمطارات، مؤكدا العمل على معالجتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن شركة مصر للطيران تحمل بُعد أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك من يروج لتكبدها خسائر ويطالب بخصصتها.

وأوضح أنه لا توجد شركة تتحمل الظروف التي تحملتها مصر للطيران، حيث مرت بثورتين ثم تداعيات تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الشركة كانت قد بدأت في التعافي في 2019 إلى أن وقعت جائحة كورونا وهي أزمة عالمية.

ولفت إلى أن مصر للطيران أجلت رعايا مصريين من مناطق كثيرة وقت الأزمات هو ما كبدتها مصروفات لوقف رحلات كانت تعمل مقابل تنظيم رحلات لعمليات الإجلاء، موضحًا أن هذا الأمر تكرر في الكثير من المواقف.

وأفاد بأنه على الرغم من هذه التحديات، لكنه غير راضٍ عن مستوى الخدمات، مؤكدًا أنه تم ربط الخدمة بمؤشر جودة مع الاستعانة بأكبر شركتين على مستوى العالم لتقييم الخدمة المقدمة على كل المستويات.

وشدد على أن هناك منهجية علمية في عملية التطوير، كما يتم استخدام كل أنواع التكنولوجيا في هذا الإطار.