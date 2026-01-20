أرنولد يفجرها ويطلب مغادرة ريال مدريد محددا وجهته الجديدة

فجّر النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تقدم بطلب رسمي للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، كاشفًا في الوقت ذاته عن رغبته في خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «توب سكيلز سبورتس» البريطانية، فإن أرنولد يعيش حالة من الإحباط الشديد بسبب الطريقة التي تُدار بها الأمور داخل ريال مدريد، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار مغادرة الفريق الملكي.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب اتهم إدارة النادي بعدم الالتزام بالوعود التي قُدمت له منذ انضمامه، الأمر الذي زاد من شعوره بعدم الرضا، وجعله يفضل البحث عن محطة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وأضاف التقرير أن أرنولد لا يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، حيث يُفضل الانتقال إلى الدوري الألماني، وتحديدًا الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ، ليكون الوجهة الأقرب للنجم الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.