النقابة عليها أن تصنع مناخًا جيدًا حتى تتفتح الزهور وليس تبديد طاقتها في مطاردة شاكوش وكزبرة وحنجرة وحمو بيكا





قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن هناك نوع من الأغاني غير رسمي في كل دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأربعاء، أن النقابة أكدت النسبية في تعاملها مع مطربي المهرجانات؛ بتشددها أحيانًا و«مواربة الباب» أحيانًا أخرى، موضحًا: «هاني شاكر غنى لعمر كمال وهو ما يعني أن نقيب المهن الموسيقية يرى في هذا المطرب شيء يستحق»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن دور النقابة يتمثل في صنع مناخ جيد وصحي للأغاني الجيدة حتى تصبح على الساحة، معقبًا: «النقابة عليها أن تصنع مناخًا جيدًا حتى تتفتح الزهور، وليس تبديد طاقتها في مطاردة شاكوش وكزبرة وحنجرة وحمو بيكا».

واستشهد بفيلم «الوسادة الخالية» للفنان عبد الحليم حافظ، الذي ظهر فيه العندليب يشرب المشوبات الكحولية بعد أن تركته حبيبته في الفيلم وذهبت إلى غيره، متسائلًا: «هل نعتبر عبد الحليم يشجع على الرذيلة في هذه الحالة؟».

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الأحد الماضي، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة.