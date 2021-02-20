لام: لا يوجد أي سيناريو لاستضافة ألمانيا بطولة أمم أوروبا

أعرب فيليب لام، أسطورة كرة القدم الألمانية، عن تأييده لإقامة منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) المؤجلة من العام الماضي في 12 دولة هذا الصيف رغم استمرار وباء فيروس كورونا.

وقال لام اليوم السبت: "كانت فكرة جيدة، ولا تزال"، مضيفا أنه من المستحيل أن تتقدم ألمانيا لاستضافة البطولة ككل.

وأوضح لام لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" اليوم :"إذا كان يتعين تغيير الخطط بسبب وباء كورونا، فإن القرار لم يعد بيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بل بيد مستوى أعلى: الساسة."

وأضاف: "ولكن في الوقت الحالي، ستقام بطولة أمم أوروبا في 12 مدينة".

يذكر أن لام، الذي توج بكأس العالم 2014 كقائد للمنتخب الألماني، هو الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن استضافة بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وتأجلت نسخة 2020 من اليورو لمدة 12 شهرا، ومن المقرر أن تفتتح يوم 11 يونيو المقبل في روما على أن تقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في لندن بعد ذلك بشهر.

وتستضيف مدينة ميونخ مباريات المنتخب الألماني الثلاث في دور المجموعات أمام المنتخب الفرنسي يوم (1 يونيو ثم البرتغال، حامل اللقب، يوم 19 يونيو، والمجر يوم 23 يونيو، إلى جانب مباراة في دور الثمانية يوم 2 يوليو).

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة في مكان واحد، ولكن لام قال: "لا يوجد أي سيناريو حاليا، يمكنني أن أقول هذا بكل وضوح"، حيث يمكن لألمانيا أن تستضيف البطولة ككل.

وأكد لام أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل،ولكن في هذه اللحظة، لا يوجد أي نقاش بأن البطولة يمكن أن تقام في ألمانيا بشكل حصري".