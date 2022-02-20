كامالا هاريس: معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد أن بوتين اتخذ قراره بشأن أوكرانيا

وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا و"الغزو المحتمل في غضون أيام"، بالقوية، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.



وأخبرت هاريس الصحفيين وهي تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد اتخذ بوتين قراره"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".



وقالت الوكالة، إن تصريحات هاريس جاء في الوقت الذي يصارع فيه الحلفاء حول كيفية الرد على "الغزو الروسي المحتمل" الذي حذر الرئيس جو بايدن يوم الجمعة من أنه قد يحدث في غضون أيام.



من جانبه، أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بي بي سي" أن بايدن أطلع الحلفاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، يوم الجمعة على تفاصيل بشأن "خطة الغزو الروسية المحتملة".