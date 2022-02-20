الأهلي يطالب اتحاد الكرة بمخاطبة الأمن وكاف لحضور الجماهير أمام صن داونز

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تحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن مباراة الهلال السوداني التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء في خضم منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "هذه أول مباراة والقادم أفضل، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".

وأضاف: "طالبنا الاتحاد المصري بمخاطبة الإفريقي بشأن حضور الجماهير في مباراة صن داونز، وإن شاء الله سيحدث".

واستكمل: "مباراتنا أمام الهلال مرت بشكل رائع وتعكس العلاقة الطيبة بين الناديين والشعبين".

واستطرد: "بمجرد أن تلقى النادي الأهلي خطابًا من المريخ السوداني يطلب لعب مواجهاته على ملعب الأهلي وي السلام وافقنا فورًا، والأهلي يرحب بأي نادٍ عربي".

واختتم: "ملف تجديد بيتسو موسيماني خاص بلجنة التخطيط والتي ترفع توصيتها إلى مجلس الإدارة، وبعد ذلك سيتم الإعلان عنه".