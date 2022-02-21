 الجزائر وقطر توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الخارجية والعدل والتعليم - بوابة الشروق
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الجزائر وقطر توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الخارجية والعدل والتعليم

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:19 م

وقعت الجزائر وقطر، اليوم الأحد، على عدة مذكرات تفاهم، واتفاقيات تعاون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية، التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قطر، بدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بإقامة المشاورات السياسية، والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين.

فيما شملت الاتفاقية الثانية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين الحكومتين، فضلا عن التوقيع عن اتفاقية أخرى في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة.

وفي مجال التعليم، تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي بموجب اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2022- 2025).

كان الرئيس الجزائري تبون، قد وصل مساء أمس، إلى قطر؛ في زيارة رسمية تستمر على مدار يومين، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية، والعدل، والطاقة والمناجم، والزراعة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والإسكان، والتضامن والأسرة.

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