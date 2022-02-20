وزير بريطاني: غزو روسيا لأوكرانيا وشيك جدا

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، إن غزو روسيا لأوكرانيا يبدو "أكثر احتمالاً" الآن، وكل الدلائل تشير إلى أنه "بات وشيكاً جداً".

وأضاف كليفرلي، لشبكة "سكاي نيوز": "للأسف، في هذه اللحظة، يبدو أن شن هجوم أو غزو أصبح أكثر احتمالاً، لكننا سنواصل العمل على محاولة تجنبه"، متابعا: "كل ما نراه يشير إلى أن الغزو بات مرجحاً جداً ووشيكاً جداً".

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم الأحد، أن روسيا تستعد "لما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945"، فيما تتصاعد مخاوف الغربيين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "كل الدلائل تشير إلى أن المخطط بدأ بطريقة ما".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدد منا".

واستطرد جونسون: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضا"، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.