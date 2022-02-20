الصحة: نسعى أن نكون قلعة صناعية لإنتاج الدواء واللقاحات

علق الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على توقيع الوزارة اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تنص على تطوير مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وزيادة أماكن التخزين من خلال إنشاء أنظمة تبريد عالمية.



واستكمل، أنه تم تدريب أكثر من 2000 من العالملين بوزارة الصحة على التعامل مع اللقاحات، من خلال حملات الوزارة، لتوصيل المعلومات المتعلقة باللقاح للمواطنين، لافتًا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو الصحة الأفضل للمواطنين المقيمين على أرض مصر.



وأوضح، أن هناك اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة اللقاحات داخل مصر وأن تكون مصر قلعة صناعية في كل المجالات، وخاصةً الدواء، حيث أنه أمن قومي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرة سارت خلال الفترة الماضية على عدة تشريعات لتوطين صناعة الدواء.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على توطين الصناعات والتي من أهمها صناعة الدواء واللقاحات، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية أعطت الموافقة إلى وزارة الصحة المصرية لاستخدام التكنولوجيا الخاصة بانتاج اللقاحات، وهي تعتبر من أحدث أنواع التكنولوجيا حول العالم.