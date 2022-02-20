سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث أشرف خضر المكلف حاليًا بقيادة تدريبات نادي الإسماعيلي، عن المدرب الأقرب لقيادة الدراويش خلال الفترة القادمة خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز.

وفال خضر في تصريحاته تليفزيونية عبر "قناة أون تايم سبورتس": "حمد إبراهيم الأقرب لتدريب الفريق خلفًا لخوان براون".

وأضاف: "ليس لدي أي مانع لإكمال مهمتي كمدرب مؤقت مع محمد حمص لتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد".

وواصل: "لا أعلم المدة التي سنقود خلالها الفريق مع محمد حمص حتى الآن لكننا سنعمل حتى آخر لحظة بكل مجهودنا وسندعم أي مدرب قادم".

وأكد: "مستعدين لمباراة الأربعاء القادم، ونعمل باحترافية حتى آخر دقيقة، وكذلك اللاعبين يعملون بجدية كبيرة لتحقيق الانتصارات للفريق".

ووجه خضر رسالة للاعبي الإسماعيلي مطالبًا إياهم بالتحمل أكثر والوقوف بجانب نادي الإسماعيلي مؤكدًا أنهم سيقوموا بعمل الفارق الفترة القادمة".