اليابان تريد عقد اجتماع طاري لمجلس الأمن بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان تعتزم طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب أحدث عمليات إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية.



وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إن بيونج يانج أطلقت ما يشتبه أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى تجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي. وأطلقت الصواريخ من منطقة سكتشون شمال العاصمة بيونج يانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين باتجاه بحر اليابان، بحسب الجيش.



ووفقا لوزارة الدفاع في طوكيو، فإن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وأطلقت كوريا الشمالية يوم السبت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو صاروخ قادر نظريا على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إجراء مناورة جوية مشتركة ردا على ذلك.



وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنه بعد قطع مسافة تبلغ حوالي 990 كيلومترا، وصل الصاروخ من طراز "هواسونج-15"إلى وجهته في بحر اليابان.