ألكاراز يتوج بلقب بطولة بوينس آيرس للتنس في أول مشاركة له بالموسم

توج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة بوينس آيرس بعدما تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6 / 3 و7 / 5 مساء أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وشهدت البطولة أول مشاركة للإسباني ألكاراز المصنف الثاني على العالم خلال أكثر من ثلاثة أشهر حيث كان يعاني من إصابات في البطن وفي الفخذ.

وأحرز ألكاراز بذلك اللقب السابع له في البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، والأول له منذ بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) العام الماضي.

وخسر ألكاراز مجموعة واحدة فقط خلال انتصاراته الأربعة في البطولة الأرجنتينية، وكانت في مباراته أمام لاسلو جيري.

ويتأخر ألكاراز حاليا بفارق 590 نقطة خلف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وقال ألكاراز في تصريحات نشرها موقع الرابطة العالمية للاعبي التنس :"كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة. بدأت بتركيز على ما يفترض علي فعله في البداية، وانصب تركيزي على الأداء. هذا هو المستوى الذي يجب علي تقديمه في المباريات النهائية."