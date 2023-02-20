جامعة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ2146 مواطنا بقرية صفط أبوجرج في بني مزار

نظمت جامعة المنيا، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثة برئاسة مجلس الوزراء، قافلة طبية موسعة لقرية "صفط أبو جرج" بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، لتقديم خدماتها للمواطنين في 12 تخصصا طبيا مختلفا؛ تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعزيزا للدعم الطبي وتشخيص الحالات والاحتياجات الطبية للمواطنين بمقار قراهم.

وأشار الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إلى تقديم القافلة خدماتها الطبية والتوعوية لعدد قياسي من المواطنين وصلت لـ 2146 مواطنا ومواطنة، وسط إشادة من مسئولي اللجنة الطبية العليا بمستوى الأطباء وتنوع وتوفر أصناف الأدوية، إلى جانب إجراء القافلة تحاليل الدم والفيروسات والبول للمرضى بأجهزة التحاليل المختلفة التي رافقت القافلة، مضيفا أنه تم على هامش الفعاليات الطبية عقد ندوات توعوية لأهالي القرية عن الإسعافات الأولية لمعظم حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض التنفسية في شهور الشتاء.

وخلال أعمال القافلة تم اكتشاف حالة سرطان الثدي لإحدى سيدات القرية وتم عمل الفحص الذاتي لها، وعرضها على أطباء الجراحة المرافقين بكلية الطب للقافلة، الذين أكدوا التشخيص وتم التحويل لمستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

وقام بالإشراف على القافلة الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القوافل التنموية بالجامعة، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة والمشرفة علي الصيدلية المرافقة للقافلة، و الدكتورة يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض، والدكتورة نجلاء أمين بكلية التمريض، وأعضاء الجامعة المنظمين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.