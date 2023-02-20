مصدر بالنقل: جار اختيار مواقع ومنشآت ميناء الصيد الجديد بسفاجا

تطوير «سفاجا» يتضمن إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 750 مليون دولار

قال مصدر بوزارة النقل: إنه جارٍ اختيار مواقع ومنشآت الميناء الجديد الذى سيتم إنشاؤه ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحرى، على مساحة 72 ألف متر جنوب سفاجا، فى إطار الأعمال التحضيرية وتجهيز الموقع لمشروع إنشاء ميناء الصيد بسفاجا.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الميناء الجديد الذى يتم إنشاؤه للصيد سيكون بديلا للميناء القديم بمواصفات عالمية وحديثة لمواكبة التطور التكنولوجى فى إدارة وتشغيل الموانئ، منوها بأن سعى الوزارة لإنشاء الميناء الجديد وتطوير ميناء سفاجا نظرًا لأهميته للقارة الأفريقية على الساحل الغربى للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن الميناء والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى يقع بالطريق البحرى لمبادرة الحزم والطريق التى تمتد من بحر الصين الجنوبى والمحيط الهندى.

وأشار المصدر إلى أن من أهم بنود خطة تطوير ميناء سفاجا هى تنفيذ محطة متعددة الأغراض بتكلفة 750 مليون دولار، على مساحة 431 ألف متر مربع، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولى، حيث تستهدف الوزارة، بحسب ما أعلنت سابقا، استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأكد المصدر أن الشركة المُنفذة للمشروع تسلمت بالفعل أرض الحجر البيطرى، لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لميناء الصيد، مع استمرار رفع المساحات واختيار باقى مواقع المنشآت لتنفيذ خطة تطوير ميناء سفاجا بالكامل.

كانت الوزارة أعلنت عن تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير ميناء سفاجا وهى إنشاء مخزن نموذجى على مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 41 مليون جنيه، وإنشاء ساحة للنقل الثقيل، ومحطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 آلاف متر مربع، وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة، وإنشاء رصيف جديد بالميناء بطول 65 مترا وساحة خلفية 40 ألف متر مربع.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تستكمل خطتها فى تطوير الموانئ البحرية، من خلال إنشاء أرصفة ومحطات بإجمالى طول 37 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا لتعميق الممرات الملاحية.

وأوضح أن أهم هذه المشروعات تتمثل فى إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بطول 1680 مترا ومساحة 1,25 مليون متر مربع، ومحطة للصب الجاف بطول رصيف 1150 مترا وظهير خلفى 300 ألف متر، ومنطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج غربى مستجد بميناء دمياط بطول 5400 متر، ومحطة الحاويات (تحيا مصر 1) بأطوال أرصفة 1970 مترا وساحة خلفية 922 ألف متر مربع بطاقة 3,5 مليون حاوية مكافئة، وتعميق الممر الملاحى للميناء.

وأكد تقدم العمل بالرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق بمحافظة السويس، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال التكريك وحفر وتسوية الموقع وأعمال الخرسانة والنجارة والتجهيز لأعمال الخوازيق ومحطة الخلط المركزية، منوها إلى أن طول الرصيف يبلغ 340 مترا وتكلفة المشروع 35 مليون جنيه.